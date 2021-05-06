Ольга Бузова находится в реанимации после срочной операции

Поклонники встревожены — 35-летняя Ольга Бузова оказалась на операционном столе. Сейчас певица постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Она находится под пристальным вниманием специалистов в отделении реанимации.

В последний раз она связывалась с поклонниками вчера, показывая кадры с очередных съемок. Артистка также поделилась снимком, на котором она позирует с роскошным букетом сирени. Ольга выглядела жизнерадостной и готовой к новым проектам. “Любите ли вы цветы, как люблю их я? Если да, то какие ваши любимые?” — подписала пост певица.

Что произошло дальше, неизвестно. Представители и родственники Бузовой от комментариев отказываются, сама она больше суток в соцсетях не появляется (а это сейчас тревожный признак!).