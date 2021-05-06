ВИДЕО | Охрана Басты напала на украинца, напоминавшего, чей Крым

Об этом сообщил активист Сергей Стерненко в Facebook, опубликовав предоставленные ему видео. Автор видео рассказал, что он специально подъехал к киевскому ресторану Mocco, когда узнал, что там находится Баста и рассказал ему, чей Крым, снимая это на видео. Рэпер никак не отреагировал, а его охрана попыталась оттеснить киевлянина.

“Успел на входе пересечься взглядами с Василием, который был внутри и сообщил ему, что “Василий, хочу напомнить вам что Крым — Украина! Крым — украинский! Баста выступал в оккупированном Крыму!“ — сообщил он.

После его слов о Крыме к мужчине подбежала охрана учреждения и еще несколько спортивных парней.

“Охрана начала закрывать дверь, а парни выпихнули меня из заведения, началась атака на меня. Василий в своем окружении делал нейтральный вид”, — рассказал он.

На втором видео видно, как киевлянину угрожает один из охранников рэпера.

По словам киевлянина, его действия со стороны снимал еще один подъехавший к ресторану после поста Стерненко, но охрана Басты заставила его удалить видео.

Напомним, 3 мая в Киев приехал российский рэпер Баста, который числится в базе сайта “Миротворец” и которому ранее был запрещен въезд в Украину из-за “незаконного посещения оккупированного Крыма”.