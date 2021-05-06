06.05.2021, 14:05
Регина Тодоренко попала в больницу
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Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что ночь на 5 мая ей пришлось провести в больнице. Об этом она сообщила в сторис на своей странице в Instagram. Об этом сообщает “Рамблер”.
“Угадайте, где я сегодня сплю? В больнице”, — сказала Тодоренко на одном из роликов.
Также она опубликовала фото из больничной палаты и подписала его словами “Все будет хорошо”. Причину госпитализации телеведущая не раскрыла.
Это уже вторая загадочная госпитализация за сутки: ранее мы сообщали о том, что в больницу попала Ольга Бузова. Правда, она не записывала оптимистичное видео из реанимации.