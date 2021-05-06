Регина Тодоренко попала в больницу

“Угадайте, где я сегодня сплю? В больнице”, — сказала Тодоренко на одном из роликов.

Также она опубликовала фото из больничной палаты и подписала его словами “Все будет хорошо”. Причину госпитализации телеведущая не раскрыла.

Это уже вторая загадочная госпитализация за сутки: ранее мы сообщали о том, что в больницу попала Ольга Бузова. Правда, она не записывала оптимистичное видео из реанимации.