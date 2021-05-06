У 90-летнего Ивана Краско появилась новая пассия

По словам Смыковой, как-то она пришла в театр, где работал Иван Иванович, там и завязалось их знакомство. Теперь женщина хочет стать пятой женой именитого артиста.

“Не скрываю своих чувств к Ивану. Мы близко общаемся пару лет, но я очень не хочу выносить это на всеобщее обсуждение. Не хочу никакого общественного резонанса, мне нужен только домашний уют, любимый мужчина рядом и мои вкуснейшие пироги для него”, — рассказала Наталья.

Отношения пары начали завязываться после того, как в прошлом году Краско переболел коронавирусом. “Иван Иванович — интересный мужчина. Не сильно ему везло в семейной жизни в последнее время, он заслуживает большего. Да и я тоже…” — поделилась Наталья.

Смыкова уверяет, что не нуждается в деньгах Краско. “Я буду счастлива, если Ваня будет заниматься своим любимым делом, но уже в свое удовольствие, без театра ему, конечно, нельзя. Мне не нужны ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь. Но некоторых бывших родственников прошу подвинуться, а его детям я всегда рада”, — отметила Наталья.

Напомним, что с последними женами Натальей Вяль и Натальей Шевель у Краско так и не сложилось: оба брака закончились разводами. Правда, о сыновьях от Вяль — Иване и Федоре — актер по-прежнему заботится.