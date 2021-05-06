06.05.2021, 16:08
Есть рекорд! Жительница Мали родила девятерых детей за раз!(1)
Как отметили в министерстве, 25-летняя Халима Сиссе две недели пробыла в больнице Бамако, столице Мали, а затем по указу президента Ба Ндау была переведена в клинику в Марокко. По данным ведомства, на УЗИ и в Мали, и в Марокко врачи определяли в утробе малийки лишь семь детей.
После рождения детей министр здравоохранения Мали Фанта Сиби поздравила медиков обеих стран, которые принимали участие в ведении беременности Сиссе.
Ранее мировой рекорд принадлежит матери, которая родила 8 близнецов. Это произошло 26 января 2009 года. Зовут 33-летнюю героиню Нади Сулеман, и проживает она в США. При этом у женщины на тот момент уже было шестеро детей, двое из которых близнецы.