“По законам военного времени — расстрелять”: Лещенко и Винокур набросились на блогершу Саеву

Ранее блогер дала интервью журналистке и телеведущей Ксении Собчак, в котором заявила, что согласилась взять деньги за госзаказ, хотя до этого отказывалась. Саева рассказала: “Знаешь, какую рекламу я делала, праздник, 9 мая. Мне отправили сообщение, может ли Дина поздравить всех ветеранов и сказать, что 9 мая вынесем свечки… Добрый челлендж, в ТикТоке это было. Я это сделала. Там вообще копейки — тысяч 200 (2230 евро), наверно, было”

Высказывание блогера возмутило певца Льва Лещенко, который отметил, что это “ненормально” и “это та тема, которая должна будоражить сердца и души, а не карманы”.

Лешенко подчеркнул, что не считает “коммерческой историей” День Победы. Однако, по словам артиста, правильное отношение к этому празднику должно воспитываться именно в семье. “Раньше нас воспитывала школа, семья, общество, а сейчас все идет через Интернет. Если в семье нормальное отношение, чтут традиции, хранят память о том событии, которое нам подарило жизнь, то таких вопросов не возникает”, — отметил он.

Резко высказался о словах тиктокерши и юморист Владимир Винокур. “По законам военного времени — расстрелять, в мирное — лишить возможности профессионально заниматься своим делом”, — отметил он.

Артист также подчеркнул, что не понимает, у кого может подняться рука брать деньги за поздравление ветеранов. “Я удивляюсь, что сегодня появляются такие люди, которые могут решиться брать с ветеранов деньги за поздравление с 9 мая. Это самое страшное, что может быть. Преступление века”, — возмутился он.