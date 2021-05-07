Ольга Бузова вышла на связь из больницы, а ее сестру затравили в Сети

“Простите, что не выходила на связь. Очень долго отходила вчера от наркоза, думала, вот приду в себя и все расскажу. Но не могу до сих пор этого сделать. Поднялась температура. Все нормально, я нахожусь под контролем врачей. Еще немного полежу, потому что очень хочется спать. Главное, что мама с папой знают: все хорошо. Не переживайте, все нормально”, — с трудом произнесла экс-ведущая “Дома-2”.

Другие подробности о состоянии поющей телеведущей не известны. Ранее ее представитель подтвердил госпитализацию, но отказался говорить о том, что стало ее причиной.

Что происходит с Ольгой — пока тайна за семью печатями, ясно лишь одно: непросто приходится близким звезды. Они не только переживают за состояние телеведущей, но и вынуждены отбиваться от армии недоброжелателей. В этом плане не повезло Анне Бузовой, которая недавно перенесла инсульт… Ей досталось за… слишком жизнерадостные посты в своем блоге: как так, мол, сестра при смерти, а она радуется жизни.

Подписчики Ани советуют ей не принимать критику близко к сердцу, но та не может реагировать спокойно на происходящее вокруг себя. “У меня плохо получается, — признается 33-летняя бизнесвумен. — Особенно когда желают смерти и повторного инсульта. Это сложно не воспринимать”.

К слову, находятся люди, которые не верят в проблемы Ольги, считая, что та придумала историю с госпитализацией ради пиара. Анна поспешила опровергнуть подобные домыслы.

“В шоке, если честно, — посетовала Бузова-младшая. — Особенно страшны мысли людей, уверенно обвиняющих меня в том, что я радуюсь, когда родной человек находится при смерти. Вы серьезно? Такое вообще возможно?! Думаю, каждый человек вправе рассказать о своем здоровье тогда, когда он сам этого захочет”.