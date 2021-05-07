Александр Маршал прокомментировал слухи об инсульте

По словам артиста, сейчас он прекрасно себя чувствует и уже вернулся к работе. Да и вообще можно было не волноваться. Маршал отметил, что никакого инсульта у него и не было. “Ничего страшного со мной не произошло. Никакого инсульта не было, просто поднялось давление. Журналисты все преувеличили. Кто-то увидел, что я заезжал в больницу и началось. Все нормально у меня. Я иногда вообще читаю про своих друзей, что они умерли. Про живых людей так пишут! Я честно говоря, не читаю все это, но если вижу в соцсетях гадости, сразу блокирую”, — рассказал Маршал.