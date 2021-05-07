Александр Маршал прокомментировал слухи об инсульте(1)
По словам артиста, сейчас он прекрасно себя чувствует и уже вернулся к работе. Да и вообще можно было не волноваться. Маршал отметил, что никакого инсульта у него и не было. “Ничего страшного со мной не произошло. Никакого инсульта не было, просто поднялось давление. Журналисты все преувеличили. Кто-то увидел, что я заезжал в больницу и началось. Все нормально у меня. Я иногда вообще читаю про своих друзей, что они умерли. Про живых людей так пишут! Я честно говоря, не читаю все это, но если вижу в соцсетях гадости, сразу блокирую”, — рассказал Маршал.
Также артист рассказал, что во время пандемии у него почти не было работы, но сейчас он постепенно возвращается к привычной жизни и вновь дает концерты, хоть и не так часто. Маршал также делал все для того, чтобы его команда за время пандемии не голодала, он платил зарплату музыкантам из своего кармана.
“Концерты потихоньку возвращаются. Приходилось тяжело, но мои ребята без зарплаты не остались, платил им из своего кармана. Не так, конечно, как за концерты, но прожиточный минимум выплачивал”, — поделился Александр.