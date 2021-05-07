Что дарить женщинам по их знакам Зодиака

Овен

Девушка-Овен не хочет ожерелье, она хочет приключений. Подарком для нее будет то, что она сможет испытать, а не носить. Она будет рада билетам на концерт, путешествию, походу на спортивное мероприятие или пикнику на природе.

Телец

Женщина-Телец любит романтику, а еще она любит роскошь. Чтобы влюбить ее в себя, ей надо дать то, что источает изысканность. Возьмите ее в причудливый ресторан, где она сможет появиться в сексуальном платье, подарите дорогую бутылку вина или красивые цветы. Дайте ей что-то, чем она будет впечатлена.

Близнецы

Эта женщина очень общительна, поэтому сама не раз скажет о желаемом подарке. Она не будет против хорошей книги, билетов в другой город или страну или денежной суммы — тогда она сможет сама выбрать себе подарок. Близнецы оценят любой подарок, который будет иметь смысл и пойдет на пользу.

Рак

Женщина-Рак любит свою семью и друзей, а также любит оставаться дома. Как ни банально, но лучший подарок для нее — это домашний уют. Классический фильм в обнимку на диване и горячий какао, и она будет счастлива.

Лев

Женщина под знаком Льва любит дорогие вещи, которые она сможет продемонстрировать всем своим многочисленным друзьям. Она не влюбится в мужчину, который подарит ей поцелуй в праздник, ей хочется чего-то осязаемого и по возможности имиджевого. Возможно, вам придется нарушить свой бюджет, но женщина-Лев стоит того.

Дева

Дева предпочтет милый и практичный, а не дорогой подарок. Она хочет что-то вдумчивое и полезное. Она будет рада любому знаку внимания. Такая женщина даже может сказать, что и вовсе не нуждается в подарке, и это будет правдой.

Весы

Женщина знака Весы любит выглядеть изящно. Ей можно подарить что-то, что она сможет надеть на свидание с вами. Не забудьте о комплименте, когда она сделает это.

Скорпион