Шарон Стоун описала, что видела в состоянии клинической смерти

“Когда это случилось со мной, у меня были все те вещи, о которых обычно говорят люди: свет в конце тоннеля и ощущение, что я покинула тело. Казалось, что я вижу умерших людей. Это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога как такового, но мы общались. А затем у меня возникла ужасная боль, как будто меня ударили сундуком”, — сообщила Стоун.