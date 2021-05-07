07.05.2021, 14:46
Шарон Стоун описала, что видела в состоянии клинической смерти
screenshot - youtube
олливудская актриса Шэрон Стоун в интервью программе “Доброе утро, Британия” поделилась секретами из своей личной жизни. В частности, она впервые рассказала о том, что видела в момент клинической смерти, которую пережила еще в 2001 году из-за обширного инсульта и кровоизлияния в мозг, пишет Пятый канал.
Звезда фильма “Основной инстинкт” призналась, что верит и в научные, и в эзотерические обоснования того, что обычно описывают люди, пережившие подобное.
“Когда это случилось со мной, у меня были все те вещи, о которых обычно говорят люди: свет в конце тоннеля и ощущение, что я покинула тело. Казалось, что я вижу умерших людей. Это какое-то эфемерное чувство: у нас не было диалога как такового, но мы общались. А затем у меня возникла ужасная боль, как будто меня ударили сундуком”, — сообщила Стоун.
При этом, по словам актрисы, ей в какой-то момент стало страшно, и она не захотела больше “летать в астрале” и предпочла “вернуться” в свое собственное тело.