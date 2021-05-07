Внук выставил на улицу 89-летнюю звезду “Брата” и “Полосатого рейса”

Мужчина рассказал, что Доротенко живет с 30-летним внуком Андреем. Он часто обижает бабушку, однако она не решается обратиться за помощью. “Она живет с внуком. У внука девки меняются довольно часто. Ругаются, мусор не выносят, и ее обзывают по-всякому. Я вот ей говорю: чего ты ходишь, нам плачешься в жилетку, а сама ничего не делаешь? Иди ты к участковому, пиши заявление. Она говорит: „Жалко“”, — говорит мужчина.

По его словам, Доротенко неоднократно жаловалась ему на вымогательства денег со стороны внука и даже побои. А в последнее время Андрей и вовсе начал выгонять пожилую актрису из квартиры.

Он отметил, что Доротенко периодически приходится ночевать на лестничной клетке, у подруги в соседнем доме или на “Ленфильме”.

Лидия Ивановна Доротенко родилась в Ленинграде, 18 августа 1931 года. Профессионального актерского образования она не получила, но смогла стать настоящей легендой главной киностудии города на Неве. Еще в юности она случайно попала на съемочную площадку и начала сниматься в массовке. Первой и судьбоносной крупной картиной для нее стал знаменитый фильм “Полосатый рейс” — именно на этих съемках она познакомилась с будущим мужем Николаем Доротенко. Позже она стала ассистентом по актерам, но сниматься в эпизодах не перестала. Более того, сейчас, накануне своего 90-летия актриса признается, что до сих пор пользуется спросом у режиссеров для создания эффектных образов в массовке.

Брак для Лидии Ивановны оказался счастливым, но детей, увы, не принес: у мужа актрисы после службы обнаружилось облучение. Пара из-за этого даже расходилась, но в итоге влюбленные остались вместе и приняли непростое решение — взять ребенка из дома малютки. Мальчику Абдурахману они дали русское имя Ярослав и стали воспитывать.