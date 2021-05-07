ВИДЕО | Местные артисты сняли клип, чтобы обратить внимание на небинарных людей

Antonina Ho является одним из участников музыкальной группы 5Horses а так же выступает как самостоятельный артист.

Кристина Юманкина, оператор и редактор этого видео, также сняла все клипы для группы 5Horses.

Antonina Ho в песне MOSQUITO рассказывает, как общество не серьезно относится к non-binary и gender fluid людям, особенно в такой маленькой стране как Эстония.

Небинарные люди — люди вне пола, они не причисляют себя к определенному полу, и предпочитают местоимение “они”, или they на английском. Небинарные люди не вписываются в общепринятую систему двух полов.