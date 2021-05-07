07.05.2021, 18:28
ВИДЕО | Местные артисты сняли клип, чтобы обратить внимание на небинарных людей(4)
Antonina Ho недавно выпустила новое музыкальное видео на песню MOSQUITO (комар). Вдохновением к этой песне и видео были небинарные (non-binary) и гендерно изменчивые люди (gender-fluid). Комар — воплощение этих людей в клипе.
Antonina Ho является одним из участников музыкальной группы 5Horses а так же выступает как самостоятельный артист.
Кристина Юманкина, оператор и редактор этого видео, также сняла все клипы для группы 5Horses.
Antonina Ho в песне MOSQUITO рассказывает, как общество не серьезно относится к non-binary и gender fluid людям, особенно в такой маленькой стране как Эстония.
Небинарные люди — люди вне пола, они не причисляют себя к определенному полу, и предпочитают местоимение “они”, или they на английском. Небинарные люди не вписываются в общепринятую систему двух полов.