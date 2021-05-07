Появились первые кадры со съемок приквела “Игры престолов”

В апреле стартовали съемки долгожданного спин-оффа “Игры престолов”. В Сети уже появились первые официальные кадры “Дома дракона” от HBO. В них угадывается стилистика “Игры престолов”: костюмы и натура, на фоне которой сняты герои, до боли в сердце знакомы фанатам сериала.

В пустоши и с длинными белыми волосами показаны Мэтт Смит и Эмма Д’Арси. Первый исполняет роль “порочного принца” Деймона Таргариена, младшего брата короля Визериса I, вторая — его жену, принцессу Рейниру, наследницу короля Визериса I и единокровная сестра короля Эйгона II. У нее тоже есть дракон — точнее, драконица Сиракс. Это предки Дейенерис.

Новая история расскажет о событиях, случившихся за 300 лет до конфликта Старков и Ланнистеров — гражданской войне между наследниками короля Визериса I.

Литературной основой стал роман Джорджа Мартина “Пламя и кровь”. Шоураннером проекта назначен Мигель Сапочник, работавший над пятым, шестым и восьмым сезонами канонической версией “Игры престолов” (а еще “Доктором Хаусом”, “Настоящим детективом” и “Играми разума”) — он же снимет несколько серий “Дома драконов”. Премьера ожидается в 2022 году.