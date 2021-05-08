От коронавируса умер исполнитель “Песни кавалергарда” Владимир Качан

“Буквально час назад в “Коммунарке” от коронавируса скончался наш друг, коллега, замечательный артист, бард, писатель, один из основателей театра Владимир Качан, служивший театру верой и правдой 30 лет. Мы все в печали, горько терять верных и любимых друзей”, — сообщил Райхельгауз.

Владимир Качан родился в 1947 году. После окончания Щукинского училища он работал в Московском театре юного зрителя, а также в оркестре Леонида Утесова. С 1980 года Качан служил в Московском драматическом театре на Малой Бронной, а с 1990-х — в “Школе современной пьесы”. Артист принимал участие в создании более 50 фильмов, в том числе исполнил песни Булата Окуджавы для картины “Звезда пленительного счастья”.