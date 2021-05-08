ВИДЕО | “Пьеса для лохов”: поклонники Бузовой усомнились в ее болезни

Все началось еще в минувший четверг, когда Бузова решила порадовать подписчиков первой “послеоперационной” публикацией в социальной сети. Тогда же артистка решила рассказать миллионам распереживавшихся поклонников о своем самочувствии. Для этого она начала активно публиковать новые посты в разделе stories на своей страничке в Instagram, что, впрочем, весьма характерно для ее манеры вести соцсети.

Телеведущая за весьма непродолжительный период времени успела опубликовать около 20 коротких видео из больничной палаты. На некоторых она плачет на камеру и утверждает, что ей совсем не становится лучше. Но вызвать у ряда фанатов еще больше переживаний не вышло, их ответная реакция имела противоположный эффект. Сразу после публикации этих кадров многие подписчики поспешили осудить Бузову, раскритиковав ее и назвав ее актерскую игру “дешевой”. Некоторые из недовольных, к примеру, никак не могут понять, как вообще можно выставлять свою жизнь напоказ в столь непростой период, рыдая и заряжая армию фанатов негативом.

“Новая пьеса для лохов”, “Я в шоке с этой мадам. Хорошо хоть свои походы в туалет не показывает”, “Мне кажется, что она даже во время операции просила врачей записать сториз”, — пишут скептики.

Отдельное внимание критики Бузовой уделили еще одному показательному моменту — ее макияжу во время записи роликов. В связи с этим у них появился новый вопрос: когда артистка, находящаяся в таком состоянии, успела накраситься. Да и вообще, интересуются они, каким образом ей удалось встать с больничной койки, если, по ее же утверждениям, ей очень плохо. Или все-таки звезде настолько стало легче, что ей удалось не только выйти в эфир, но еще и предварительно накраситься для этого? И выводы, утверждают подписчики, напрашиваются не самые приятные для Ольги. “Какой трэш. Только что еле губами шевелила, но уже накрашенная и навеселе”, “Не верю, Оскар ей не получить”, — высказались пользователи.