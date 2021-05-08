В убийстве российской бьюти-блогерши признался ее муж

“Когда семейно-бытовое ЧП закончилось летальным исходом женщины, подозреваемый четверо суток не решался избавиться от тела. Все это время погибшая супруга лежала дома, пока не появились первые признаки разложения. Чтобы скрыть следы криминала, подозреваемый взял в аренду легковую машину и на ней отвез тело в район 170 километра оживленной трассы М5 “Урал”, — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

28-летняя Журавлева прославилась благодаря бьюти-блогу, у которого было 60 тысяч подписчиков. Девушка пропала в начале апреля, а 16-го числа ее тело случайно обнаружил проезжавший мимо водитель.

Супруг погибшей сначала отрицал причастность к преступлению. По его версии, осле ссоры Кристина ушла из дома и попросила не искать ее. При этом ранее в соцсетях девушка демонстрировала семейную идиллию, регулярно публикуя фотографии с супругом.

Журналисты также выяснили, что у пары были серьезные финансовые проблемы. Дмитрий не работал, а доходы от блога не могли покрыть семейные долги. В 2019 Журавлеву признали банкротом из-за просрочек по кредитам на сумму почти 650 тысяч рублей (7250 евро).