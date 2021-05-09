Ольга Дроздова уходит из театра и из профессии

Дмитрий Певцов признался, что его супруга была одной из ведущих актрис театра. За годы работы в “Современнике” Ольга Дроздова приняла участие в двадцати спектаклях. Артистка любила эту сцену, а уйти с нее решила по личным причинам. “Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо внешних обстоятельств. Причина в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии. Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ (Институт Современного Искусства), режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-летнего сына — все это, естественно, привело к обдуманному шагу, подаче заявления об уходе из театра по собственному желанию”, — рассказал Певцов.

По словам супруга 56-летней Дроздовой, у нее сейчас в приоритете семья, а именно их общий наследник Елисей. Дмитрий добавил, что гордится женой и ее поступком. “Никаких трагедий, слез, истерик. Это просто естественный выход из сложившейся жизненной ситуации. Переходный возраст ребенка, его проблемы, оказались важнее, чем, что бы то ни было. На мой взгляд, Ольга сейчас нужнее своему сыну, чем своему театру. При этом никаких претензий, никаких счетов, никаких отрицательных эмоций Ольга не испытывает”, — написал артист.

Поклонники поддержали звезду в комментариях. “Как хорошо сказано, уходить надо вовремя… Уважаю выбор Ольги. Сын превыше всего. Счастья семье!”; “Жаль, с одной стороны. Ярчайший актерский талант. Но и поступок с большой буквы! Настоящая женщина”; “Талантливая актриса, красивая женщина, прекрасный человек, замечательная и порядочная семья”, — откликнулись подписчики.

Напомним, что яркая карьера Дроздовой началась на рубеже 80-х и 90-х годов. Тогда она стала активно работать не только в театре, но и в кино и сериалах. Именно на съемочной площадке она встретила и свою судьбу — будущего мужа Певцова. После супруги не раз снимались вместе, ну а широкую известность им принес сериал “Бандитский Петербург”.

Свадьба Ольги и Дмитрия состоялась в 1994 году. Они мечтали о большой семье и детях, но актриса не могла забеременеть. Счастье пришло, когда его уже не ждали. В 42 года Дроздова оказалась в положении: через 13 лет совместной жизни у пары родился наследник.