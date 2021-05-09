ТОП-10 лучших нероссийских сериалов о Второй мировой войне

Вторая мировая война — трагическая страница нашей истории, крупнейший из всех вооруженных конфликтов. В нее было вовлечено 80% населения планеты. Но вот сериалов про нее не так много, как можно было ожидать. “КП” решила представить подборку лучших сериалов о Второй мировой войне. Кроме тематики их объединяет то, что сняты они без участия СССР и России.
Сериалы отсортированы по рейтингу IMDB. У 1-го он аж 9,4 из 10, у 10-го — 6,8, что, согласитесь, тоже очень даже неплохо.
“Братья по оружию” (2001, США, Великобритания)
Историю роты Easy 506-го парашютного полка 101-й десантной дивизии армии США спродюсировали Стивен Спилберг и Том Хэнкс. Герои сериала проходят путь от новобранцев в тренировочном лагере в Джорджии через высадку в Нормандии, операцию “Маркет Гарден” и Бастонское сражение до конца войны. Сериал получил премии “Эмми” и “Золотой глобус” 2001 года как лучший мини-сериал.
“Наши матери, наши отцы” (2013, Германия)
Восточный фронт глазами немецких солдат. В июне 1941-го года пятеро друзей встречаются в маленьком берлинском кафе. Трое из них отправляются на фронт. Друзья обещают встретиться на том же месте в Рождество, но вместо праздника их ждет суровая русская зима 41-го года, Курская битва, концлагерь Заксенхаузен, берлинская тюрьма Шарлоттенбург, фронтовой госпиталь и штрафной батальон вермахта…
“Война Фойла” (2002 — 2015, Великобритания)
Англия, 1940 год. Идет Вторая мировая война. Детектив Кристофер Фойл, ветеран Первой мировой, хочет уйти на фронт. Вот только он нужен в родном Суссексе, где катастрофически не хватает полицейских. Фойл разворачивает свою маленькую войну против убийц, воров, подпольных торговцев и предателей. Собственно, это сериал скорее не о самой войне, а детектив, дейтствие которого происходит во время войны (а для мирного времени у создателей есть “Чисто английские убийства”).
“Тихий океан” (2010, США, Австралия)
Сериал основан на воспоминаниях морских пехотинцев США Юджина Следжа и Роберта Леки, сражавшихся в боях на Тихом океане во время Второй мировой войны. Глазами простых солдат и их близких показаны ключевые битвы.
“Сражение за тяжелую воду” (2015, Норвегия, Дания, Великобритания, Чехия, Швеция)
Сериал рассказывает о малоизвестной странице истории Второй мировой. В норвежском поселке расположился завод, производящий тяжелую воду, которую Германия использовала при разработке ядерного оружия. Группа диверсантов пытается его уничтожить. Мы видим события с четырех точек зрения: германской, союзников по антигитлеровской коалиции, команды диверсантов и владельцев завода, компании “Norsk Hydro”.
“Уловка 22” (2019, США)
Экранизация одноименного романа американского писателя Джозефа Хеллера. Капитан Йоссариан — американский летчик, отчаянно пытающийся выйти в запас. Для этого военнослужащему нужно совершить определенное количество боевых вылетов, но командир полка повысил планку до невозможного. Тогда Йоссариан пытается выдать себя за сумасшедшего. Но тут вступает в силу “Уловка-22”: тот, кто объявляет себя сумасшедшим, с целью освободиться от военной обязанности, только доказывает, что он не безумец, ведь подобное заявление говорит о здравомыслии.
“Ставка больше, чем жизнь” (1967 — 1970, Польша)
1941 год. Бывший польский студент Станислав Колицкий бежит из немецкого концлагеря. Ему удается перейти советско-польскую границу, после чего он попадает в советские органы гос. безопасности. Неожиданно выясняется, что Колицкий как две капли воды похож на пленного немецкого офицера Ганса Клосса. Под его личиной Станислава забрасывают в тыл врага.
В 2012 году неожиданно вышло продолжение сериала — полнометражный фильм “Ганс Клосс. Ставка больше, чем смерть”, действие которого происходило как во время войны (там Станислава Микульского заменил Томаш Кот), так и через несколько десятилетий после ее окончания — и вот тут-то 83-летний Микульский вернулся к своей роли. Это была его последняя киноработа. Также верунлся к своему антигерою Брюннеру Эмиль Каревич — ему и вовсе было 89 лет.
“Подводная лодка” (2018, Германия, Чехия)
Продолжение одноименного фильма 1981 года. Действие разворачивается в 1942 году. Во Франции немка Симона Штрасс оказывается невольно связана с движением сопротивления. А ее брат Фрэнк отправляется в опасное плавание на подводной лодке U-612 под командованием капитана Клауса Хоффмана.
“Мир в огне” (2019, Великобритания)
1939 год. Гарри Чейз, переводчик в британском посольстве в Польше влюбляется в Касю Томашевски, но дома его ждет невеста. Тем временем в страну вторгаются немецкие войска. Свидетельницей этого становится журналистка Нэнси Кэмпбелл. События начала Второй мировой войны показаны глазами обычных людей.
“Шпионы Варшавы” (2013, Великобритания, Франция, Польша, США)
1937 год, Варшава. Полковник Жан-Франсуа Мерсье в прошлом участник Первой мировой войны, а ныне — шпион, чья цель — раскрыть планы немецкого вторжения. Он выдает себя за военного атташе французского посольства и увлекается очаровательной Анной, парижским адвокатом Лиги Наций. Миссия приводит его в Германию. Тем временем война подбирается все ближе.