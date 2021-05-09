ТОП-10 лучших нероссийских сериалов о Второй мировой войне

Сериалы отсортированы по рейтингу IMDB. У 1-го он аж 9,4 из 10, у 10-го — 6,8, что, согласитесь, тоже очень даже неплохо.

“Братья по оружию” (2001, США, Великобритания)

Историю роты Easy 506-го парашютного полка 101-й десантной дивизии армии США спродюсировали Стивен Спилберг и Том Хэнкс. Герои сериала проходят путь от новобранцев в тренировочном лагере в Джорджии через высадку в Нормандии, операцию “Маркет Гарден” и Бастонское сражение до конца войны. Сериал получил премии “ Эмми ” и “ Золотой глобус ” 2001 года как лучший мини-сериал.

“Наши матери, наши отцы” (2013, Германия)

Восточный фронт глазами немецких солдат. В июне 1941-го года пятеро друзей встречаются в маленьком берлинском кафе. Трое из них отправляются на фронт. Друзья обещают встретиться на том же месте в Рождество, но вместо праздника их ждет суровая русская зима 41-го года, Курская битва, концлагерь Заксенхаузен, берлинская тюрьма Шарлоттенбург, фронтовой госпиталь и штрафной батальон вермахта…

“Война Фойла” (2002 — 2015, Великобритания)

Англия, 1940 год. Идет Вторая мировая война. Детектив Кристофер Фойл, ветеран Первой мировой, хочет уйти на фронт. Вот только он нужен в родном Суссексе, где катастрофически не хватает полицейских. Фойл разворачивает свою маленькую войну против убийц, воров, подпольных торговцев и предателей. Собственно, это сериал скорее не о самой войне, а детектив, дейтствие которого происходит во время войны (а для мирного времени у создателей есть “Чисто английские убийства”).

“Тихий океан” (2010, США, Австралия)

Сериал основан на воспоминаниях морских пехотинцев США Юджина Следжа и Роберта Леки, сражавшихся в боях на Тихом океане во время Второй мировой войны. Глазами простых солдат и их близких показаны ключевые битвы.

“Сражение за тяжелую воду” (2015, Норвегия, Дания, Великобритания, Чехия, Швеция)