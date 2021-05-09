Рэпер Гнойный собрался в Государственную Думу России

“Я пообщался со своими друзьями из партии “Зеленая альтернатива”, там оказались очень хорошие ребята, все веганы, вегетарианцы. И вместе с “Зеленой альтернативой”, если они меня решат поддержать, я выдвинусь от этой партии”, — заявил рэпер и добавил, что “в условиях, когда оппозиция буквально перестала существовать, должен появиться какой-то сильный лидер у оппозиции. Я подумал: почему не я?”