Регина Тодоренко объяснила, почему оказалась в больнице

Вместе с Топаловым в больничной палате оказалась и его супруга — телеведущая Регина Тодоренко, с которой все было нормально — просто она решила разместиться поближе к нему, чтобы оказывать поддержку в нелегкий период.

Сам 35-летний исполнитель пока не раскрывает подробностей о своем состоянии, более того, Топалов даже решил не озвучивать фанатам причину, по которой оказался на больничной койке. В то же время он признается, что на данный момент чувствует себя значительно лучше и уже начал восстанавливаться. В общем, поклонникам пока известно лишь о том, что у артиста выдались непростые дни — никакой другой информации им все еще недоступно.

Впрочем, позднее на связь вышла супруга звездного пациента, которая опубликовала в социальной сети несколько снимков из больничной палаты и рассказала о том, как приходится проводить время в медицинском учреждении.

Как выяснилось, знаменитость расположилась прямо на соседней койке возле своего избранника, а после вообще решилась перебраться к нему в кровать. “Я на фото выгляжу плохо, поскольку не спала четыре ночи, нервничала. Сначала разрешали только рядом на раскладушке прилечь, чтобы дежурить”, — пишет Тодоренко. “Но потом я обнаглела, перекочевала в койку к мужу и впервые за пять последних дней увидела его улыбку”.

Вышел на связь с обеспокоенными поклонниками и Влад. Он поблагодарил их за любовь и поддержку, подчеркнув, что получил немало приятных слов даже от тех, от кого их совсем не ожидал. Артист также показал короткое видео с кадрами из своей палаты, которую сам он называет своим временным жилищем.

Поклонники же в комментариях желают ему скорейшего выздоровления, а всей семье Топалова — здоровья и благополучия.