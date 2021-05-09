Хозява-веганы довели “этичной диетой” своих собак до истощения

Отмечается, что неладное заподозрили органы по защите животных (RSPCA). В один из своих визитов в семью представители службы обнаружили, что оба щенка были значительно меньше своих сверстников и с трудом передвигались. Кроме того, у одной из собак была повреждена лапа.

Пара объяснила это тем, что пес по кличке Ру упал с дивана. Сославшись на нехватку денег, молодые люди отказались везти его в клинику и наложили ему на лапу самодельный гипс.

Спустя несколько дней правоохранители снова наведались к паре, однако щенков в доме уже не было. Молодые люди сказали сотрудникам ведомства, что собаки “ушли к богу”, однако позднее выяснилось, что они хотели спрятать животных от зоозащитников.

Когда щенков обнаружили, оба питомца были изнурены. Выяснилось, что хозяева кормили их нутом, киноа, рисом и зерном. Собак изъяли из семьи и отправили в клинику, где обеим диагностировали истощение и дефицит кальция. Ру пришлось усыпить из-за слишком серьезных проблем со здоровьем, а второму щенку, Уле, сменили кличку и стали подыскивать для нее новый дом.

Бывших хозяев же обязали выплатить штраф на 8,6 тысячи долларов, судебные издержки и плату за работу ветеринаров. Их также на три года лишили права брать в семью животных.