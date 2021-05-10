Умер кинооператор, работавший с Михалковым, Гайдаем и Рязановым

“Вадима Валентиновича Алисова не стало”, — сообщили журналистам во ВГИКе, где с 2002 года деятель культуры был профессором кафедры кинооператорского мастерства. Кинодеятелю было 80 лет.

Сообщается, что на “Мосфильм” он пришел в 1958 году. В 1977 году окончил операторский факультет ВГИКа. Работал ассистентом в таких кинохитах как “Зигзаг удачи” и “Гараж”, а затем прославился благодаря таким работам как “Вокзал для двоих” и “Жестокий романс”. Работал с Эльдаром Рязановым он и в последующих фильмах: “Забытая мелодия для флейты”, “Дорогая Елена Сергеевна”, “Привет, дуралеи”, “Андерсен: жизнь без любви”.

Кроме того, он работал вместе с Владимиром Меньшовым над картинами “Ширли-мырли”, “Зависть Богов”, с Никитой Михалковым над фильмом “Анна. ОТ шести до восемнадцати” и Леонидом Гайдаем на съемках “На Дерибасовской хорошая погода”. Последней работой Алисова стал сериал “Людмила Гурченко” (интересно, что ранее он снимал и саму Гурченко — в уже упомнянутом “Вокзале для двоих”, а также в комедии “Моя морячка”).