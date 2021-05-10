10.05.2021, 12:30
ВИДЕО | Хохотунчик — весь в папу. Татьяна Брухунова показала годовалого сына Петросяна(1)
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В марте малышу Вагану исполнился один годик. Мальчик растет улыбчивым и нежным на радость родителям. Татьяна Брухунова показала, как развлекается с сыном и вызвала восторг публики, — пишет “СтарХит”.
32-летняя Татьяна Брухунова регулярно публикует снимки с ребенком, но особенно умилительным оказалось видео, размещенное супругой Евгения Петросяна в праздничный день. В ролике молодая мама лежит в обнимку с малышом, целует и веселит его. Ваган то и дело заливается смехом и тянется к родительнице за новой порцией положительных эмоций. «Лишь бы не было войны. И ни одному поколению больше не пришлось пережить ужасы войны», — высказалась Брухунова под видео.
Подписчики же усыпали Татьяну приятными комментариями. Публика поздравила Брухунову с Днем Победы, и конечно, не поскупилась на комплименты для мамы и сына. «Господи, какая милота»; «Какая вы счастливая, с праздником!»; «Танечка! С днем победы. Прекрасное видео», — написали поклонники.