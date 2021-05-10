ВИДЕО | Хохотунчик — весь в папу. Татьяна Брухунова показала годовалого сына Петросяна

32-летняя Татьяна Брухунова регулярно публикует снимки с ребенком, но особенно умилительным оказалось видео, размещенное супругой Евгения Петросяна в праздничный день. В ролике молодая мама лежит в обнимку с малышом, целует и веселит его. Ваган то и дело заливается смехом и тянется к родительнице за новой порцией положительных эмоций. «Лишь бы не было войны. И ни одному поколению больше не пришлось пережить ужасы войны», — высказалась Брухунова под видео.