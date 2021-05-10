10.05.2021, 11:38
ФОТОГАЛЕРЕЯ | "Евровидение" в пандемию: ярко и опасно
В Роттердам съезжаются участники конкурса песни “Евровидение”: на этот раз он пройдет “живьем”. Корреспондент Kroonika запечатлел приготовления музыкантов из девяти стран — от Азербайджана до Украины.
Строгие коронавирусные ограничения дают о себе знать на каждом шагу. Масочный режим обязателен — снимать маски можно разве что на сцене. Каждому исполнителю выдана собственная накладка для микрофона — и только он может ей пользоваться.
Вчера в Роттердам прилетел и эстонский участник конкурса Уку Сувисте. Пока же у нас есть возможность понаблюдать за “закулисьем”. Вот так готовятся и репетируют музыканты из Азербайджана, Хорватии, Кипра, Норвегии, Израиля, Бельгии, Румынии, Мальты и Украины.