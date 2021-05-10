Выяснились подробности развода Билла Гейтса

Прежде чем подать на развод, Мелинда Гейтс как минимум с 2019 года обсуждала его с юристами, говорится в материале со слов источников, знакомых с процессом, и на основе документов, изученных The Wall Street Journal.

Одной из причин развода, как утверждают источники, стали отношения Билла с Джеффри Эпштейном, американским финансистом и миллионером, обвиненным в преступлениях сексуального характера. Бывший сотрудник благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс сказал, что сомнения по поводу брака у Мелинды появились еще в 2013 году.

Из документов, оказавшихся в распоряжении издания, следует, что Мелинда Гейтс созванивалась со своими советниками в 2019 году, когда Билл Гейтс несколько раз встречался с Джеффри Эпштейном. Пресс-секретарь Билла Гейтса Бриджитт Арнольд сообщила, что Гейтс и Эпштейн обсуждали благотворительность. По ее словам, Гейтс сожалеет об этих встречах и признает, что они были ошибкой.

Влиятельный бизнесмен Джеффри Эпштейн был арестован в 2008 году. Его обвинили в организации проституции и сексуальной эксплуатации девушек, в том числе — несовершеннолетних. Он признал себя виновным, но заключил сделку со следствием и вскоре вышел на свободу. В июле 2019 года его снова задержали по обвинению в сексуальной торговле, а спустя полтора месяца, в августе 2019 года, его нашли мертвым в тюремной камере, где он ждал суда. По официальной версии, причиной смерти стало самоубийство.

По словам бывшего сотрудника Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Мелинда, которая известна борьбой за права женщин, говорила мужу, что ей не нравятся его встречи с Эпштейном, но он продолжал общаться с ним.

О разводе Билл и Мелинда Гейтс объявили на прошлой неделе. Они прожили в браке 27 лет, но, по их словам, больше “не видят дальнейшего развития” как пара. Тем не менее, они продолжат совместно управлять своим благотворительным фондом.

Билл Гейтс занимает четвертое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 130,5 миллиарда долларов. Пока неизвестно, как будет разделено имущество между супругами, но на прошлой неделе Bloomberg узнал первые детали: в день объявления о разводе Мелинда Гейтс получила акции на 1,8 миллиарда долларов от холдинга, созданного Биллом Гейтсом.