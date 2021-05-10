ФОТО | Панин опять разгуливает без трусов — теперь и в Испании

Публикацию скандальный артист сопроводил не менее провокационной подписью. «В кафе, на улицах и на пляже люди спокойно живут как хотят. Никто не говорит „здесь же дети“! Дети тоже голые. Все счастливы!» — описал он милую сердцу Испанию, где живет уже несколько лет.

Пользователи сети такую откровенность 43-летнего Панина не оценили. «Что, трусы мешают?»;

«Чисто пиар, для фото, чтоб о нем не забыли»; «Тогда скажите, почему там все ходят одетые»; «А был вроде хорошим актером», — написали в комментариях.

Больше всего их волнует, как такое поведение отца отразится на его дочери Анне. 13-летняя девочка по решению суда живет с ним в Испании. «Какой пример ты дочери подаешь?»; «Ну это перебор, вообще-то у вас дочь, она с вас берет пример, и, по мне, не очень хороший».

Ранее в Инстаграме Панина...