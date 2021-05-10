10.05.2021, 20:30
Названы напитки, которые лучше не употреблять на голодный желудок(1)
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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с радио Sputnik назвал опасные для употребления на голодный желудок напитки. Оказалось, что опасно практически всё...
По словам доктора, по утрам можно пить только воду, однако все остальные напитки допустимо употреблять натощак с оглядкой на состояние своего здоровья, так как некоторые из них могут раздражать желудок или способствовать резкому подъему уровня сахара в крови.
Так, например, кисломолочные напитки, соприкасаясь с воспаленной слизистой оболочкой желудка, могут вызывать боли. Специалист отметил, что после приема пищи этот орган лучше защищен. “При условии, если желудок здоров, можно пить зеленый чай с молоком, иногда допускается кофе с молоком”, — добавил врач.