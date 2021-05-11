“Спасли мне жизнь”: Влад Топалов обратился к врачам

Артист вышел в социальные сети, где решил не только поздравить всех с Днем Победы, но и выразить особую благодарность врачам, которые занимались им несколько дней. По словам Влада, медики в буквальном смысле спасли ему жизнь.

“Всех с праздником великой Победы! Спасибо медработникам, они вытаскивали бойцов и спасали тех, кто был на войне. Они были в тылу, о них мало говорят, но они сделали очень многое для этого великого дня. Отдельное спасибо всем врачам в госпитале, которые со мной возятся 24 часа в сутки, медбратья, медсестры. Каждый час по любому зову, терпят меня, ухаживают за мной. Спасибо вам, вы спасли мне жизнь, я очень признателен. Вы все невероятные, очень ценю”, — заявил экс-солист группы Smash!

Напомним, что две звезды вместе воспитывают сына Майкла. Регина недавно призналась, что после появления на свет наследника, стала меньше внимания уделять Владу и теперь больше увлечена домашними заботами. “Раньше мы с мужем так любили поспать, могли валяться до полудня, перекусить и снова уйти в спячку. Страшно было смириться с мыслью, что прежней жизни уже не будет никогда. Потихоньку мы начали отдаляться друг от друга, так как все мое свободное время занял ребенок. Я даже на какой-то период времени напрочь забыла о существовании мужа”, — говорила Тодоренко.