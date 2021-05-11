ТОП-3 пищевые добавки для борьбы со старением

Куркумин

Куркумин, желтое соединение, содержащееся в куркуме. Оно отлично борется со свободными радикалами, которые могут повреждать клетки.

“Старение — неизбежный процесс. Клетки подвергаются воздействию свободных радикалов и воспаляются. В такие моменты теломеры, структуры, ответственные за репликацию клеток, укорачиваются. Поэтому сокращение воспаления из-за свободных радикалов поможет отсрочить увядание”, — рассказывает диетолог Алисия Гальвин.

Куркумин активирует определенные белки, такие как AMP-активированная протеинкиназа (AMPK), что помогает бороться с повреждением клеток и способствует долголетию.

EGCG

Хотите похудеть и одновременно замедлить время? Тогда стоит подумать о включении в рацион добавки EGCG. Галлат эпигаллокатехина или EGCG — это полифенол, максимальная концентрация которого присутствует в зеленом чае.

“Он вызывает аутофагию, процесс, с помощью которого тело удаляет поврежденный клеточный материал”, — подчеркивает Гальвин.

Более того, в небольшом исследовании 73 женщин с избыточным весом и ожирением, опубликованном в журнале BMC Complementary Medicine and Therapies, было обнаружено, что EGCG снижает уровень ЛПНП или “плохого” холестерина и повышает уровень лептина, гормона, связанного с чувством сытости.

CoQ10

Добавки CoQ10 (он же кофермент Q) также могут помочь в продлении молодости. Количество CoQ10 уменьшается с возрастом, а добавки помогают уменьшить накопление свободных радикалов, которые ускоряют процесс старения.