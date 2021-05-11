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11.05.2021, 12:30

ТОП-3 пищевые добавки для борьбы со старением

 
Photo by Tamanna Rumee on Unsplash
Заметили новые морщинки на лице или чувствуете себя старше паспортного возраста? Причин тому может быть множество. Однако небольшие изменения в распорядке дня могут принести значительное облегчение. В том числе и добавление в рацион пищевых добавок. Эксперты выделяют несколько основных, помогающих бороться со старением, — сообщает Medikforum.

Куркумин

Куркумин, желтое соединение, содержащееся в куркуме. Оно отлично борется со свободными радикалами, которые могут повреждать клетки.

“Старение — неизбежный процесс. Клетки подвергаются воздействию свободных радикалов и воспаляются. В такие моменты теломеры, структуры, ответственные за репликацию клеток, укорачиваются. Поэтому сокращение воспаления из-за свободных радикалов поможет отсрочить увядание”, — рассказывает диетолог Алисия Гальвин.

Куркумин активирует определенные белки, такие как AMP-активированная протеинкиназа (AMPK), что помогает бороться с повреждением клеток и способствует долголетию.

EGCG

Хотите похудеть и одновременно замедлить время? Тогда стоит подумать о включении в рацион добавки EGCG. Галлат эпигаллокатехина или EGCG — это полифенол, максимальная концентрация которого присутствует в зеленом чае.

“Он вызывает аутофагию, процесс, с помощью которого тело удаляет поврежденный клеточный материал”, — подчеркивает Гальвин.

Более того, в небольшом исследовании 73 женщин с избыточным весом и ожирением, опубликованном в журнале BMC Complementary Medicine and Therapies, было обнаружено, что EGCG снижает уровень ЛПНП или “плохого” холестерина и повышает уровень лептина, гормона, связанного с чувством сытости.

CoQ10

Добавки CoQ10 (он же кофермент Q) также могут помочь в продлении молодости. Количество CoQ10 уменьшается с возрастом, а добавки помогают уменьшить накопление свободных радикалов, которые ускоряют процесс старения.

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