Дженнифер Лопез и Бен Аффлек вновь вместе?

Еще недавно 51-летняя Дженнифер Лопес собиралась выйти замуж за Алекса Родригеса. Помолвка влюбленных была расторгнута весной. Ходили слухи, что мужчина снова изменил артистке, и она не смогла этого простить.

Утешение Лопес нашла рядом с бывшим бойфрендом Беном Аффлеком, который недавно тоже расстался с девушкой. Сначала звезды просто проводили время вместе, а на этих выходных вдвоем слетали в Монтану. Там, по сообщениям западных СМИ, Бен и Дженнифер остановились в одном из лучших отелей на территории Йеллоустонского национального парка.

После двух дней, проведеннях в отпуске, артисты вернулись в Лос-Анджелес. Из аэропорта они направились в особняк Лопес. Все это заставило поклонников всерьез говорить о воссоединении звезд.

Бен и Дженнифер встречались в начале 2000-х, и тогда они считались одной из самых популярных пар Голливуда. Влюбленные играли вместе в кино и не стесняясь демонстрировали чувства на публике. Звезды даже хотели пожениться в сентябре 2003-го, но в последний момент роскошная свадьба была отменена.

Бывшие влюбленные всегда тепло отзывались друг о друге. Слухи о воссоединении звезд появлялись регулярно, но теперь они наконец-то начали получать подтверждение.