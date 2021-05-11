ФОТО | Анастасия Волочкова снялась топлес и пожалела, что разрешила комментировать это

Эпатажная артистка выложила мутный снимок, на котором, встав в позу, продемонстрировала грудь, прикрыв ее руками. “Просто радуйтесь каждому мгновению жизни”, — подписала снимок балерина.

В качестве исключения Волочкова открыла комментарии для пользователей в своем аккаунте, и очень скоро, надо полагать, пожалела об этом. Туда сразу же устремились хейтеры знаменитости, которые как только не умудрялись оскорбить артистку и ее формы.

“Это уже чересчур. Вы же балерина, а не зайчик Рlayboy. Вот по таким фото многие и думают, что балерины — проститутки”; “Где Олег? И где пилотка?”; “Ой, это вы, Настя? Не признала сразу, как будто Джигурда стоит”; “Надо было руками лепехи приподнять, а не приминать”; "Ничего, что у вас ребенок?"; "Самое ужасное - удар для дочери. Есть же рамки приличия"; "Уже и лифчик сняла" — начали упражняться в “остроумии” внимательные фолловеры и моралисты.

Впрочем, среди них нашлись и те, кто похвалил балерину за откровенность и даже сделали ей несколько комплиментов по поводу подтянутой фигуры.