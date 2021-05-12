Лучшая в мире и полное дерьмо. Уку Сувисте о своей песне на “Евровидение-2021”

В передаче певец выступил с новой версией песни “The Lucky One”. По его словам, эта версия песни не будет звучать на “Евровидении”, это полуакустический вариант. “Когда я делаю новый вариант песни, он всегда звучит лучше”, — сказал он.

Уку поделился, что слышал много отзывов о своей песне как от жителей Эстонии, так и из-за рубежа. “Благодаря социальным сетям, “Евровидение” стало мероприятием, которое получает очень много комментариев и отзывов. Также много внимания уделяется моим собственным социальным сетям”, — сказал певец.

“Я слышал, что это лучшая песня в мире, и я слышал, что это полное дерьмо. Приятно, когда песня находит свою аудиторию, потому что в этом цель песни. Песня никогда не может нравиться всем”, — добавил Сувисте.