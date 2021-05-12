ВИДЕО | Манижа изменила текст песни и стала фаворитом “Евровидения”

В костюме чайной бабы, расшитом лоскутками ткани, которые присылали люди со всей необъятной России, Манижа поет и затем танцует, выходя из образа в прямом и переносном смыслах.

Очень много обсуждался текст песни Russian Woman — и если в Европе его выдвинули на соискание премии Eurostory Award (лучший трек “Евровидения”), то в России было немало гневных откликов о том, что слова композиции оскорбляют русских женщин, русских мужчин и всех остальных. Дошло даже до проверки текста следственными органами.

Манижа выдержала потоки хейта и пошла на корректировку текста. Но в несколько другой его части. В строке “You re strong enough to bounce against the wall” (“Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены”) певица поставила слово break (“ломать”) вместо bounce (“отскакивать”). В новом варианте Манижа теперь поет “You re strong enough, you re gonna break the wall” (“Ты достаточно сильна, ты проломишь стену”).

“Я решила, что мы не отскакиваем от стены, мы тут, чтобы проломить стену”, — объяснила она.

На сайте Wiwibloggs — специализированному британскому порталу, посвященному “Евровидению” — сразу после обнародования роликов с первых репетиций проводился опрос: “Кто провел лучшую репетицию”. С результатом 36,5% голосов победила Манижа. Следом за ней неожиданно расположилась литовская группа The Roop с 22,4% голосов. Третью строчку заняли представительница Ирландии Лесли Рой — 15,8%.