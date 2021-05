ВИДЕО | Манижа изменила текст песни и стала фаворитом “Евровидения”

Манижа выдержала потоки хейта и пошла на корректировку текста. Но в несколько другой его части. В строке “You re strong enough to bounce against the wall” (“Ты достаточно сильна, чтобы отскочить от стены”) певица поставила слово break (“ломать”) вместо bounce (“отскакивать”). В новом варианте Манижа теперь поет “You re strong enough, you re gonna break the wall” (“Ты достаточно сильна, ты проломишь стену”).