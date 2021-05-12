ФОТО | Эстонская блогерша выпрашивает работу у всемирно известного бренда

Мэрилин упомянула всемирно известный бренд Guess и его создателя Пола Марчиано в своем недавнем посте и публично попросила нанять ее на работу. “Пожалуйста, наймите меня в качестве модели для следующей кампании Guess. Я считаю себя идеальным лицом, подходящим Вашему бренду”, — написала Нау.