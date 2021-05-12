12.05.2021, 18:01
ФОТО | Эстонская блогерша выпрашивает работу у всемирно известного бренда(6)
Foto: Taavi Sepp
Звезда эстонского телевидения и блогерша Мэрилин Нау, которая на время переехала в США, недавно обратилась в Instagram не только к своим подписчикам, но и к одному из создателей известного бренда Guess, пишет Kroonika.
Мэрилин упомянула всемирно известный бренд Guess и его создателя Пола Марчиано в своем недавнем посте и публично попросила нанять ее на работу. “Пожалуйста, наймите меня в качестве модели для следующей кампании Guess. Я считаю себя идеальным лицом, подходящим Вашему бренду”, — написала Нау.
Звезда Rannamaja, Instagram и OnlyFans также попыталась привлечь бренд тем, что она пунктуальна, профессиональна и ценит время других людей. “Со мной легко работать”, — добавила она.