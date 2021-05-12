Моргентшерн пообещал перечислить деньги семьям погибших в Казани. Но есть нюанс...(3)
“Наша тусовочка в “Альфа-Банке” отменяется. Но я знаю, что многие прикатили даже с других городов, поэтому я буду ждать вас у прилавка и продавать уникальный мерч. Все вырученные деньги с продажи мерча мы отправим семьям пострадавшим”, — заявил рэпер в сторис своего Instagram. Добавит ли Алишер что-то из ранее полученных денег, он не уточнил. И пока получается, что вся его благотворительность равна стоимости производства мерча — за остальное платят фанаты.
Напомним, страшное ЧП произошло вчера в столице Татарстана в школе № 175. Предположительно, молодой человек, вошедший в учебное заведение, привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл стрельбу прямо во время урока. Прибывшие на место оперативники задержали его. В результате инцидента погибли девять человек, из которых семеро детей. Пострадал 21 человек.
По версии следствия, подозреваемым является 19-летний Ильназ Галявиев, учившийся в данной школе. На допросе он признался в ненависти к окружающим и назвал себя “богом”.
12 мая власти в Татарстане объявили днем траура. На фоне трагедии президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота оружия.