Моргентшерн пообещал перечислить деньги семьям погибших в Казани. Но есть нюанс...

“Наша тусовочка в “Альфа-Банке” отменяется. Но я знаю, что многие прикатили даже с других городов, поэтому я буду ждать вас у прилавка и продавать уникальный мерч. Все вырученные деньги с продажи мерча мы отправим семьям пострадавшим”, — заявил рэпер в сторис своего Instagram. Добавит ли Алишер что-то из ранее полученных денег, он не уточнил. И пока получается, что вся его благотворительность равна стоимости производства мерча — за остальное платят фанаты.