На 107-м году жизни умер старейший актер мира: он снимался еще у Чаплина

В картине Хичкока Ллойд появился в 1942 году. Затем он сыграл в художественном фильме Чарли Чаплина “Огни Рампы”. Но настоящая слава пришла к актеру уже после того, как ему исполнилось 60 лет: он исполнил роль мудрого врача в медицинской драме телеканала NBC “Сент-Элсвер” в 1980-е годы. Кроме того, он сыграл в фильмах и сериалах “Альфред Хичкок представлят”, “Звездный путь. Следующее поколение”, “Сумеречная зона” (1986), “Общество мертвых поэтов”, “Она написала убийство”.