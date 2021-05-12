12.05.2021, 15:00
На 107-м году жизни умер старейший актер мира: он снимался еще у Чаплина
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Американский режиссер, продюсер и актер Норман Ллойд ушел из жизни. Ему было 106 лет. Об этом пишет Variety.
По данным издания, знаменитость, особую популярность которому принесла роль главного злодея в фильме Альфреда Хичкока “Диверсант”, умер в своем доме в Лос-Анджелесе 11 марта.
В картине Хичкока Ллойд появился в 1942 году. Затем он сыграл в художественном фильме Чарли Чаплина “Огни Рампы”. Но настоящая слава пришла к актеру уже после того, как ему исполнилось 60 лет: он исполнил роль мудрого врача в медицинской драме телеканала NBC “Сент-Элсвер” в 1980-е годы. Кроме того, он сыграл в фильмах и сериалах “Альфред Хичкок представлят”, “Звездный путь. Следующее поколение”, “Сумеречная зона” (1986), “Общество мертвых поэтов”, “Она написала убийство”.
Карьера Нормана Ллойда длилась более 80 лет.