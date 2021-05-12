12.05.2021, 19:30
ВИДЕО | Wolt vs Bolt Food vs Tellitoit: Эстонские блогеры сравнивают, какая платформа по доставке еды лучше
Foto: Taavi Sepp
Эстонские блогеры с Youtube-канала SINA OTSUSTAD решили провести эксперимент в Тарту: какая платформа по доставке еды лучше. Они сравнили скорость, цену и состояние еды.
Сначала ребята заказали еду с более дальнего расстояния, чтобы каждый доставщик использовал машину и у всех были одинаковые условия для доставки. Самым быстрым оказался Tellitoit, на втором месте — Bolt Food, на третьем — Wolt.
Затем ребята заказали еду с более близкого расстояния, чтобы оценить скорость доставки от Bolt Food и Wolt на велосипеде. Несмотря на то, что Bolt Food оказался первым, Tellitoit и Wolt также доставили еду довольно быстро.
Подробнее смотрите в видео!
А какая платформа по доставке еды больше всего нравится Вам? Пишите в комментариях!