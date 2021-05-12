ВИДЕО | 3 фаворита “Евровидения”: уточненные прогнозы букмекеров

Мальта

По прогнозам букмекеров, первое место может занять 18-летняя певица Дестини Чукуньере. Дочь футболиста, переехавшего на Мальту из Нигерии, в 2015 году выиграла детское “Евровидение”, проходившее в Болгарии. Также девушка появлялась на сцене песенного конкурса в качестве бэк-вокалистки.

Франция

Второй в списке букмекеров на победу стала француженка Барбара Прави. Она, к слову, тоже знакома с “Евровидением” не понаслышке. Именно Прави написала песню, с которой представительница Франции Валентина стала победительницей на детском конкурсе в прошлом году.

Швейцария

На третьем месте, по мнению букмекеров, может оказаться представитель Швейцарии Gjon’s Tears, настоящее имя которого — Джон Мухарремай. 22-летний певец албанского происхождения получил право представлять Швейцарию еще в прошлом году.

Тем не менее, расклады могут изменить постановщики номеров. Как мы уже сегодня писали, по результатам опроса о лучшем номере фаоритом оказалась Манижа из России — именно за счет постановки песни.