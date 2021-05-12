Шоубиз
12.05.2021, 16:41

ВИДЕО | 3 фаворита “Евровидения”: уточненные прогнозы букмекеров

 (1)
eurovision.tv
До первого полуфинала “Евровидения—2021”, который состоится 18 мая в городе Роттердам в Нидерландах, осталось меньше недели. Букмекеры активно принимают ставки на победу участников. По опыту прошлых конкурсов, часто их прогнозы сбываются, пишет Teleprogramma.pro. Стало известно, на чью победу зрители надеются больше всего.

Мальта

По прогнозам букмекеров, первое место может занять 18-летняя певица Дестини Чукуньере. Дочь футболиста, переехавшего на Мальту из Нигерии, в 2015 году выиграла детское “Евровидение”, проходившее в Болгарии. Также девушка появлялась на сцене песенного конкурса в качестве бэк-вокалистки.

Франция

Второй в списке букмекеров на победу стала француженка Барбара Прави. Она, к слову, тоже знакома с “Евровидением” не понаслышке. Именно Прави написала песню, с которой представительница Франции Валентина стала победительницей на детском конкурсе в прошлом году.

Швейцария

На третьем месте, по мнению букмекеров, может оказаться представитель Швейцарии Gjon’s Tears, настоящее имя которого — Джон Мухарремай. 22-летний певец албанского происхождения получил право представлять Швейцарию еще в прошлом году.

Тем не менее, расклады могут изменить постановщики номеров. Как мы уже сегодня писали, по результатам опроса о лучшем номере фаоритом оказалась Манижа из России — именно за счет постановки песни.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)