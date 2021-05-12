Экстренно госпитализирован актер из "О чем говорят мужчины"

Сейчас Евгений Сытый находится в хирургическом отделении. В ближайшее время артисту проведут полный комплекс обследований и назначат необходимое лечение,

Евгений Костюков служил в театре МХТ имени Чехова. В 2003 году он начал сниматься в кино. Знаменитость исполнил эпизодические роли в таких кинокартинах как “Эпидемия”, “О чем говорят мужчины”, “Чернобыль. Зона отчуждения”, “Гоголь. Начало” и многих других.