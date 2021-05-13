13.05.2021, 09:41
ГАЛЕРЕЯ | Музей в Кяру, на который собирали всем миром, открылся в День матери!
Foto: Sergei Trofimov
В минувшее воскресенье в расположенном в Ярвамаа поселке Кяру открылся музей колясок для двойняшек и тройняшек.
Кроме этого, основатель музея режиссер Алена Суржикова была удостоена регионального титула Матери года (Кяру и волость Тюри).
Открытие выставки стало возможным благодаря средствам, собранным через платформу hooandja. По словам Алены, среди поддержавших были и известные люди, например, актер Кирилл Кяро, галерист Ольга Темникова и бывший министр социальной защиты Кайа Ива.
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