ТОП-10 звезд, которым доверяют россияне

Больше всего доверия участники опроса выказали Алле Пугачевой. Именно ее чаще других звезд называли, отвечая на вопрос: “Кому из публичных личностей России вы доверяете?”. Респондентам не предлагалось вариантов ответа, нужно было назвать семь селебрити.

На втором месте ТОП-10 расположилась Ольга Бузова, а за ней — экс-супруг Примадонны Филипп Киркоров. Также в пятерку знаменитостей вошли Полина Гагарина и Сергей Шнуров. Эпатажный шоумен замыкал этот список.

Далее в рейтинге шли Сергей Лазарев, рэпер Баста, Егор Крид, Лолита Милявская и Дима Билан. Примечательно, что Крид сумел с зимнего опроса вернуться в десятку, а Баста и Шнуров сдали свои предыдущие позиции.