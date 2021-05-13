"Поэтическое содружество" представит в Таллинне спектакль на трех языках

– По жанру наше поэтическое, музыкальное представление — бурлеск, где всё трагическое превращается в смешное, а смешное выглядит печальным. Главный инструмент — ирония, — говорит художественный руководитель студии Елена Скульская.

В спектакле много живой музыки — звучат флейта и шесть гитар. Впервые в роли режиссера попробовал себя участник студии Юрий Вихтерпал, музыкальные и танцевальные номера созданы самими студентами.

– Это спектакль о любви, которая всегда соседствует со смертью, но веселое балаганное построение спектакля позволяет вышучивать страх смерти, делая его переносимым, не позволяя страху свести с ума, — делится Юрий Вихтерпал.

В спектакле заняты одиннадцать юных актеров. Кого-то зрителям уже доводилось видеть, кто-то выйдет на сцену впервые, чьи-то голоса вам хорошо знакомы по передаче Радио 4 “Литературный диксиленд”.

Премьера 29 мая в 14.00 в Доме писателей (Харью, 1). Вход — 5 евро (наличными). Далее намечено играть спектакли 5 и 12 июня тоже в 14.00 в Доме писателей. Для того, чтобы попасть непременно, можно написать в ФБ Елена Скульская

На снимках: сцены из спектакля. Фото Елены Кузнецовой