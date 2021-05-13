Светлана Светличная уже готовится к собственным похоронам

Светлана Светличная не так давно вышла из больницы. Тяжелая травма головы и ног до сих пор дает о себе знать. У Светланы Афанасьевны медики заподозрили инсульт. Диагноз, к счастью, не подтвердился.

Однако состояние 80-летней актрисы, по ее словам, резко ухудшилось. “У меня очень серьезная история. Вы знаете, я не здорова, меня кидает, нет сил из-за этой травмы. Поэтому солнце светит, а у меня радости нет, я не знаю, дойду я до магазина или нет”, — цитирует ее “Собеседник”.

Подле актрисы находятся ее невестка и внучка. Светличная не скрывает — она начала готовиться к смерти. “Все за меня очень переживают и всячески помогают. Я себя чувствую нехорошо. Я не загадываю ничего, детям сказала, что надеюсь на них, что они не оставят меня и похоронят достойно”, — огорошила заявлением знаменитость.