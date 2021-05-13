Латвийский Тик-Ток дом ищет блогеров в Эстонии

Аудитория ТикТок дома «Fam3 House» на сегодняшний день составляет более 300 тысяч подписчиков и это число с каждым днем становится все больше и больше. В TikTok команда превзошла отметку в 8,5 миллионов по просмотру одного ролика, а также 740 тысяч лайков, 65 тысяч репостов и более 10 тысяч комментариев под одним видео. В профилях блогеров «FAM3 HOUSE» есть более 20 видео, которые уже набрали более миллиона просмотров.

1. Обязательно подпишись на аккаунты дома в Инстаграм и TikTok

2. Сделай репост этого поста у себя в Инстаграм сторис с подписью: «ХОЧУ В @fam3_house»

3. Отметь в комментарии друзей, которым это тоже будет интересно! Чем больше комментариев, тем больше шансов!

4. Присылай заявку в Instagram-Директ @fam3_house, где надо будет указать:

⁃ Своё имя и возраст;

⁃ Короткий рассказ о себе;

⁃ Ссылку на свой аккаунт в TikTok;

5. Запиши ролик в своём TikTok аккаунте, где коротко расскажи или покажи почему должны взять в дом именно тебя! Обязательно отметь @fam3_house под видео!