Умерла звезда сериала “Возвращение Мухтара”

ФОТО: kino-teatr.ru

Актриса Людмила Мамыкина, известная по сериалу “Возвращение Мухтара”, ушла из жизни. На момент смерти ей было 74 года. О трагедии сообщили в Винницком музыкально-драматическом театре. Скорбный пост размещен на официальной странице учреждения в Facebook.