В этом году в Ида-Вирумаа пройдет третий фестиваль KinoFF

Фестиваль современного российского кино KinoFF пройдет одновременно с кинофестивалем “Темные ночи” (PÖFF). Окончательная программа определится в октябре. Фильмы будут показывать поочередно в Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарве на трех выходных.

Принцип отбора фильмов прокомментировала программный директор фестиваля Дарья Саар: “Как правило, мы договариваемся о показе российских картин, уже проявивших себя на мировых фестивалях. Всегда с удовольствием находим возможность показать также фильмы эстонских режиссеров”.

В предыдущие годы в программу кинофестиваля входили, например, победители “Кинотавра” и кандидаты от России на премию “Оскар”. На встречи со зрителями приезжали режиссер “Быка” Борис Акопов и создатель фильма “До свидания, Советский Союз!” Лаури Рандла. В 2019 году Нарву посетил с лекцией главный редактор журнала “Киноискусство”, кинокритик Антон Долин. В 2020 году ярким событием стало открытие поп-ап выставки косплея.

Билеты на фестиваль поступят в продажу непосредственно перед самим фестивалем, но в ближайшее время организаторы сообщат о мероприятиях, которые можно будет посетить уже летом.

Фестиваль KinoFF организует Таллиннский кинофестиваль “Тёмные ночи” в сотрудничестве с Нарвским инкубатором OBJEKT при поддержке Фонда интеграции Эстонии, Elisa, городов Йыхви, Кохтла-Ярве и Нарва. Информационный партнер кинофестиваля — Postimees.

Узнать о фестивале подробнее и следить за новостями можно на сайте www.kinoff.ee или на страничке в фэйсбуке.

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