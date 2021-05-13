Русский театр завершит сезон премьерой семейного спектакля “Алиса”

Режиссер Юлиана Лайкова, художник Хетаг Цаболов, хореограф Ольга Привис и композитор Александр Жеделёв создали спектакль, наполненный атмосферой Страны чудес. Даже те, кто давно вырос и забыл о мечтах, смогут поверить в невозможное, отправившись в увлекательное путешествие вместе с главной героиней спектакля Алисой.

В этом путешествии Алисе предстоит многому научиться. Ведь Страна чудес — это головокружительный мир, в котором возможно абсолютно всё. В ней фантазии становятся реальностью и бегают на тоненьких ногах, разумное кажется чушью, ребенок оказывается вдруг взрослым, старики превращаются во взбалмошных детей, а автор — в птицу додо.

В этом сезоне зрители смогут посмотреть спектакль “Алиса” в мае и в июне.

Запланированные на май даты спектаклей переносятся в следующем порядке:

премьерный спектакль с 20.05 переносится на 27.05 в 12:00

с 21.05 переносится на 28.05 в 12:00

с 22.05 переносится на 05.06 в 12:00.

Показы спектакля также пройдут 1, 3, 4 и 9 июня в 11:00.

29-го мая в Русском театре также состоится показ перенесенного со 2-го мая спектакля “Визит инспектора” в постановке художественного руководителя театра Филиппа Лося.

Все билеты переносятся на новые даты с сохранением мест и не требуют обмена. Если новая дата Вам не подходит, просьба сообщить об этом в кассу театра до 10 июня по электронной почте kassa@veneteater.ee.

NB! На данный момент допустимая заполняемость зала — не более 200 человек.

Подробнее об обмене и возврате билетов можно узнать на сайте театра.