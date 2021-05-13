Неугомонный Ефремов подал кассационную жалобу и хочет изменить приговор

Сейчас адвокаты артиста хлопочут о том, чтобы уменьшить срок. В этой связи со стороны Михаила Олеговича подана кассационная жалоба. Напомним, актер прибыл в колонию еще в октябре прошлого года. К условиям содержания долго привыкал, хотя и не жаловался.

“В колонии проводятся всевозможные мероприятия, на которых я могу присутствовать в качестве зрителя или болельщика — мне это доставляет удовольствие, в том числе футбольные матчи. Сам я хорошо играю в настольный теннис. Здесь пока не играю, но в будущем хотел бы”, — рассказывал Ефремов.

Когда закончился период карантина, звездного заключенного в колонии навестили родственники. Впервые за долгое время Михаил увиделся с супругой Софьей Кругликовой. “Встреча прошла прекрасно, разлада в семье у нас никакого нет”, — комментировал недавно слухи Ефремов.