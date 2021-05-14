Культура
14.05.2021, 07:48

Первой актрисой в космосе станет россиянка с эстонскими корнями; космонавт выступил резко против

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36-летняя актриса Юлия Пересильд и 37-летний режиссер Клим Шипенко отправятся на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября. Их кандидатуры рекомендованы к назначению в основной экипаж по результатам конкурса, говорится в совместном сообщении “Первого канала” и Роскосмоса.

Как уточнили “Первый канал” и Роскосмос, в дублирующий экипаж рекомендованы актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Съемки фильма будут проходить на МКС. Старт экспедиции на транспортном корабле “Союз МС-19” запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.

“Отдельно отмечено участие в проекте Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе”, — подчеркнули “Первый канал” и госкорпорация.

Специальная подготовка участников космического полета начнется не позднее 1 июня. Все тренировки будут освещаться в эфире “Первого канала”. “Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку”, — говорится в сообщении.

Художественный фильм “Вызов” является частью научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

“Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих”, — отмечается в сообщении.

Ложку дегтя, впрочем, добавил летчик-космонавт Михаил Корниенко. Он отметил, что фильм можно снять и силами профильного экипажа, который отработал бы “не хуже, чем Пересильд с этим режиссером, а лучше”. Космонавт напомнил, что он в течение года снимал на орбите фильм, который набрал миллионы просмотров в интернете и периодически транслируется на ТВ.

“Что уникального в этом фильме? Что Юлия Пересильд и режиссер полетят на МКС на 10 дней за 2 миллиарда рублей? А вы уверены, что они там не будут, извините, блевать все эти 10 дней? У нас в отряде есть девочка Аня Кикина — ее можно было бы отправить, она профессионалка во всяком случае. Очень фотогеничная девочка”, — сказал Корниенко. Он отметил, что высказывает свое личное мнение и никому его не навязывает.

Напомним, что родилась Юлия Пересильд в Пскове, а ее отец из раскулаченной зажиточной эстонской семьи. Он очень переживал, что редкая фамилия исчезнет при первом же замужестве. Однако в браке с Алексеем Учителем Юлия фамилию сохранила и дала ее обеим своим дочерям.

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