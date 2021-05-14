Первой актрисой в космосе станет россиянка с эстонскими корнями; космонавт выступил резко против

Как уточнили “Первый канал” и Роскосмос, в дублирующий экипаж рекомендованы актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин. Съемки фильма будут проходить на МКС. Старт экспедиции на транспортном корабле “Союз МС-19” запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур.

“Отдельно отмечено участие в проекте Галины Каировой, которой предложено продолжить отбор в отряд космонавтов на профессиональной основе”, — подчеркнули “Первый канал” и госкорпорация.

Специальная подготовка участников космического полета начнется не позднее 1 июня. Все тренировки будут освещаться в эфире “Первого канала”. “Им предстоит пройти в том числе испытания на центрифуге, вибростенде, совершить ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости, пройти парашютную подготовку”, — говорится в сообщении.

Художественный фильм “Вызов” является частью научно-просветительского проекта, в рамках которого планируется также снять цикл документальных фильмов о предприятиях ракетно-космической отрасли и специалистах, которые участвуют в производстве ракет-носителей, космических кораблей, наземной космической инфраструктуры.

“Проект станет наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих”, — отмечается в сообщении.

Ложку дегтя, впрочем, добавил летчик-космонавт Михаил Корниенко. Он отметил, что фильм можно снять и силами профильного экипажа, который отработал бы “не хуже, чем Пересильд с этим режиссером, а лучше”. Космонавт напомнил, что он в течение года снимал на орбите фильм, который набрал миллионы просмотров в интернете и периодически транслируется на ТВ.